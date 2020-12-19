بايرن ميونخ ينسحب من سباق الصراع على مبابي

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مازال مثيرًا للجدل, حيث ارتبط النجم الفرنسي بالعديد من الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن بايرن ميونخ الألماني انسحب من صفقة التعاقد مع مبابي، حيث أن النادي البافاري لن يضغط لجلب النجم الفرنسي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن طريق ريال مدريد أصبح ممهد للتعاقد مع مبابي كما النجم الفرنسي الشاب يماطل بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان كان قد أكد في تصريحات صحفية بأن واثق من استمرار نجمي الفريق الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار جونيور.
 

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