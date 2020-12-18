عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:58 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 238 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106157 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 124280 حالة من ضمنهم 106157 حالة تم شفاؤها، و7041 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بيان كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يحد البديل في حال فشل ضم سيرينو

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

منذ 40 دقيقة

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 5 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة نارية على رادار الزمالك

منذ ساعتين

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ حوالي 3 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

منذ 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

قفزة كبيرة في أعداد المتعافين من فيروس كورونا بكفرالشيخ

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

عمره 11 يومًا.. خروج أصغر متعافي من كورونا بعزل بلطيم

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:58 م

عاجل.. إصابات فيروس كورونا ترتفع من جديد (بيان رسمي)

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

09:05 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

11:04 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان