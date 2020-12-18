فارس دسوقى يفوز ببطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
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حصل فارس دسوقى المصنف الـ١٣ عالميا على بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش بعد الفوز على على فرج المصنف الاول عالميا بنتيجة 3/2


حضر فعاليات المباراة النهائية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش و محمد رائف مدير البطولة 

وعبر فارس دسوقى عن سعادته الكبيرة  بتحقيق هذا الإنجاز قائلا اجمل لحظات حياتى هى لحظة التتويج بالبطولات 
  

واقيمت بطولة بلاك بول خلال الفترة من 13 ديسمبر الى 18 الجارى بمشاركة 32 لاعبا 

ووجه محمد رائف مدير عام البطولة الشكر لمن ساهم فى نجاح البطولة فى ظل اقامتها  ومعاناة العالم من فيروس كورونا

وتابع رائف  أن بطولة بلاك بول أصبحت واحدة من أهم سبع بطولات اسكواش فى العالم وتحظى على اهتمام كبير من جميع وسائل الإعلام سواء المحلية أو العالمية 

وتابع محمد رائف أن بطولة بلاك للسيدات التى انتهت فعاليتها يوم 12 ديسمبر الماضى حققت نجاحا باهرا

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