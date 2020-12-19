عاجل.. مصر ترحب بالإعلان عن تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:09 ص
علم مصر
علم مصر
أمنية فوزي
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رحبت مصر، بالإعلان مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ١٨ ديسمبر الجاري، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

هذا، وثمّن المتحدث باسم وزارة الخارجية جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية، كما أشاد بحرص الأطراف اليمنية، مٌمثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعيًا لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

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مصر بوابة الفجر اليمن الفجر الشق العسكري

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