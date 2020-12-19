عمرو أديب: "أردوغان ابن هرمة" (فيديو)
السبت 19/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على مطالبة الرئيس التركي أردوغان خلال لقاءه عبر "الفيس تايم فيديو" مع المستشارة الألمانية ميركل بأن يفتح صفحة جديدة مع أوروبا، قائلا: "أردوغان ده ابن هرمة".
وقال "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن العالم يحتاج إلى سياسة، ومحاورة، مضيفا: "أردوغان قال يروح يكلم المعلمة الكبيرة.. أستاذة الاتحاد الأوروبي"، منوها بأن السياسى تتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات كثيرة.
وأضاف، أن العالم الآن "بيلعب شطرنج"، متابعا: "العالم بقا زي رقعة الشطرنج الكبيرة أمريكا والصين والشرق الأوسط.. كله بيلعب شطرنج".
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