عمرو أديب: "أردوغان ابن هرمة" (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مطالبة الرئيس التركي أردوغان خلال لقاءه عبر "الفيس تايم فيديو" مع المستشارة الألمانية ميركل بأن يفتح صفحة جديدة مع أوروبا، قائلا: "أردوغان ده ابن هرمة".





وقال "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن العالم يحتاج إلى سياسة، ومحاورة، مضيفا: "أردوغان قال يروح يكلم المعلمة الكبيرة.. أستاذة الاتحاد الأوروبي"، منوها بأن السياسى تتطلب إتخاذ خطوات وإجراءات كثيرة.



