حضور مميز لمحمد سامي في مهرجان دير جيست 2020









حضر المخرج والسيناريست محمد سامي، مهرجان الدير جيست، حيث نالت إطلالته الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.وظهر سامي على الريد كاربت بإطلالة أنيقة وهو يرتدي بدلة سوداء اللون، واسفلها قميص أبيض وبيبيونه سوداء.يذكر أن محمد سامي حقق نجاحا كيبرا فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل البرنس والذي يعد من تأليفه وإخراجه ، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسئولية الجميع.وشارك في بطولة هذا المسلسل نخبة من الفنانين منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز.