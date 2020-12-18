إصابات كورونا في تركيا تقترب من 2 مليون حالة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:29 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 246 حالة وفاة و26,410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة التركية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,982,090 حالة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكانت تركيا على مدى أربعة أشهر تسجل فقط حالات الإصابة اليومية التي تظهر عليها الأعراض، لكنها بدأت منذ 25 نوفمبر بتسجيل كل الحالات.

وفرضت الحكومة التركية حظر تجوال خلال أيام الأسبوع، وإغلاق نهاية الأسبوع للحد من الزيادة في الحالات.

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