عاجل.. إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا



وأشارت المحافظة، أنه حرصا منها على طمأنة مواطنى الإسكندرية نود التأكيد على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد.



وتمنت المحافظة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف، والعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، قبل قليل، إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له.