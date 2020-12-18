بفستان أحمر..عبير صبري تتألق في مهرجان الدير جيست 2020

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
نادين نجدي...تصوير مصطفى الديب
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حضرت الفنانة عبير صبري ، مهرجان الدير جيست ، ونالت إطلالتها الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.


وظهرت عبير على الريد كاربت بإطلالة ساحرة مرتدية فستان طويل باللون الاحمر مفتوح من الأمام ، اعتمدت على ميكب هادئ يبرز جمالها.


والجدير ذكره أن آخر أعمال عبير صبري، مسلسل " خيانة عهد" ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها الذي يجسده الفنان خالد أنور.



وشارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، هنادي مهنى، جومانا مراد، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.


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