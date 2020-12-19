محافظة الإسكندرية: "الشريف" سيواصل عمله عن بٌعد

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، بيانًا، يكشف عن إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا.





وقال البيان: "إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له".



