محافظة الإسكندرية: "الشريف" سيواصل عمله عن بٌعد
السبت 19/ديسمبر/2020 - 01:44 ص
أمنية فوزي
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نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية، بيانًا، يكشف عن إصابة اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا.
وقال البيان: "إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد ثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له".
وتابع البيان: "حرصا من المحافظة على طمأنة مواطني الإسكندرية نود التأكيد على أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشؤون المحافظة عن بعد".
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