أستاذ طب نفسي: الأغاني العشوائية انتشرت وسط المجتمعات الراقية (فيديو)
السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي، أن هناك انتشارًا وبائيًا في المجتمع للكلمات البذيئة على وسائل "السوشيال ميديا"، موضحا أن ظهور البذاءة بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي من الناحية النفسية يعود إلى انتشار نوعين من الغرائز الجنس وقوة العدوانية.
وأضاف "المهدي"، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مواقع "السوشيال ميديا" تشهد انتشار منشورات بها سباب وشتائم يعاقب عليها القانون، متابعا: "الناس اللي بتمارس الفعل البذيء على السوشيال ميديا تعاني من هشاشة داخلية".
وأشار إلى أن هذه الثقافة متزايدة فى المجتمع مع انتشار الأغاني الشعبية التي تنقل ثقافة العشوائيات وتوجد في المدارس الأجنبية وحفلات تخرج لجامعات الأجنبية، مؤكدا انتشار هذه النوعية من الأغاني وسط المجتمعية الراقية.
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