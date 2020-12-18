بالصور مقدمة رائعة من عمرو الليثى عن احمد عدوية "حدوتة مصرية وناظر مدرسة المواويل"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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قال الإعلامى د. عمرو الليثى ان ضيفنا اليوم هو حدوتة مصرية قال عنه الكاتب الكبير نجيب محفوظ : مغنى الحارة ، وقال عنه الشاعر مأمون الشناوى : صوته فيه شقا ، وقال عنه الموسيقار عبد الوهاب : صوت فيه إحساس باليتم.



واضاف الليثى من خلال برنامج واحد من الناس على الحياة هو السفير المعتمد فى دولة الغناء الشعبى ، وناظر مدرسة المواويل القادم من شارع محمد على .. شارع الفن والموسيقى والتاريخ ، وهو أسطورة فنية وحالة غنائية غير عادية ، وخلطة مصرية قدر يحول لغة الشارع المصري الى لغة عالمية.


ضيفنا  نجم الاغنية الشعبية احمد محمد مرسي العدوى  الشهير بأحمد عدوية وايضاً نتشرف بتواجد زوجته السيدة نوسة

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