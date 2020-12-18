بإطلالة ساحرة.. جومانا مراد تتألق على الريد كاربت في الدير جيست

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
نادين نجدي...تصوير مصطفى الديب
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حضرت الفنانة جومانا مراد ، مهرجان الدير جيست ، ونالت إطلالتها الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.



وظهرت جومانا على الريد كاربت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان اسود اللون، وأظهر جمالها ، ولم تتكلف في وضع الميكاب فوضعت ميكاب هادئ ويظهر ملامحها الجميلة.


يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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