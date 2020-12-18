موسيماني يحد البديل في حال فشل ضم سيرينو

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على بديل النجم الأوروغواياني جاستن سيرينو صانع ألعاب صن داونز، في حال فشل الصفقة.

بديل سيرينو في الأهلي 

ذكرت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب إفريقية أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، وضع  لاعب منتخب جنوب إفريقيا كيدان دوللي، نجم وسط مونبيليه الفرنسي كصفقة بديلة في حال فشل ضم سيرينو.

وأوضحت الصحيفة أن موسيماني يثق في قدرات دوللي، الذي سبق وأن دربه مع صن داونز وحصدا  لقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016.

ويجيد دوللي صاحب الـ27 عاما  اللعب في مركز الجناح الهجومي وصانع الألعاب (رقم 10) حيث يتبقي في عقده مع  مونبيليه الفرنسي موسم واحد.

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