بالصور مخترع أول روبوت طبى ناطق في العالم يطالب الدولة بتبنى مشروعه بعد اشادة الامم المتحدة ببرنامج واحد من الناس على الحياة





استضاف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، ببرنامج واحد من الناس على الحياة المهندس محمود الكومى شاب موهوب من طراز خاص جدا ، نجح فى ابتكار إنسان آلى ناطق ومتحرك و الذى يعتبر اول روبوت طبى فى العالم " كيرا " يقوم بعمل مسحات البصمة الجينية ال pcr.













كما يستطيع عمل فحوصات طبية و اشعات للمرضى ويشخص الحالات زى الطبيب بالضبط .









وقال المهندس محمود الكومي انا خريج كلية الهندسة اننى فى فترة كورونا بدات افكر فى هذا الامر وعلى الرغم من قلة الامكانيات فان الروبوت اول روبوت طبى فى العالم يقوم بعمل مسحات البصمة الجينية ال pcr. ، وهذا ما يميزه وتم تصميه خصيصا مع انتشار فيروس كورونا ، وان هناك فريق طبى معاون ليا يساعدنى ، وان المرحلة الثالثة من تصميم الروبوت يعطى اضافة هامة جدا وبامكانيات حديثة جدا ويساعد فى العديد من الامور الطبية .









وتابع ان الامم المتحدة صنفت الفكرة انها من افضل الافكار ، ووكالة رويترز اعطت تقيم ممتاز .









واشار المهندس محمود الكومى ان مشكلة التمويل كانت عقبة فى طريقى ، واثناء فترة الحجر الصحى كانت الفكرة فى وجود هذا الروبوت لمواجهة خطر كورونا ، وان هناك حلم منذ صغرى ان تكون مصر هى من تقدم تلك التكنولوجيا وقام الروبوت بقياس حرارة عمرو الليثى ، وعمل مسحة لاحد الضيوف .









وتم تجريبه فى احد اكتر من مستشفى خاصة ، ودعا المهندس محمود الكومى الى اهتمام القيادة السياسية بهذه الفكرة وان يكون هناك مشروع كيرا وان العالم كله اشادت بيه ، ومنظمة الصحة العالمية وكتب مقال هام عن الروبوت كيرا ، وحتى يتم تحويل هذه الفكرة الى مشروع يعود على مصر بالخير فى مجال هذه التكنولوجيا .









وعقب الليثى ان برنامج واحد من الناس يدعم المخترعين والمتميزين من ابناء مصر موجها الدعوى الى دعم المشروع بكل قوة



