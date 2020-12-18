تعرف على موعد مباراة الزمالك في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لبداية مشواره الإفريقي لهذا الموسم، نحو حلم تحقيق اللقب القاري السادس في تاريخ القلعة البيضاء، لاسيما بعد خسارة النسخة الأخيرة أمام الأهلي الغريم التقليدي.

موعد مباراة الزمالك ضد غزالة التشادي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ويواجه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك منافسه غزالة التشادي ضمن إطار منافسات دور الـ32 من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك وغزالة التشادي، يوم 23 ديسمبر الجاري في القاهرة.

وفي نفس السياق تقرر إقامة مواجهة الإياب لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بين الزمالك وغزالة، أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.
 

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