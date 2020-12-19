ابراهيم عيسى: ننفق 200 مليار جنيه سنويا على الأكل (فيديو)

كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن دراسة للمركز المصري للدراسة الاقتصادية عن إنفاق المصريين على الطعام، مبلغ 200 مليار جنيه سنويا، موضحا أن هذا المبلغ حوالي 46% من كل تكاليف المصريين فى شئون حياتهم من دواء وملابس وتعليم وتنقل مواصلات وكافة مناحي الحياة.





وأضاف "عيسى"، فى تعليقه ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن مبلغ 125 مليار جنيه من اجمالي الـ200 مليار، يُصرف على وجبات خارج المنزل من المطاعم والدليفري، أي ما يعادل 62% من مصروفات الطعام تكون من المطاعم وليس المنازل، مؤكدا أن هذا الوضع فى كل مدن مصر بل وقد يصل إلى القرى أيضا.



