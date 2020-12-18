إيقاف نجم ليون بسبب نيمار

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الفرنسي أعلنت عن إيقاف البرازيلي تياجو مينديز نجم أوليمبيك ليون الفرنسي ثلاث مباريات منها واحدة معلقة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن إيقاف النجم البرازيلي يأتي بعد أن تعرض للطرد يوم الأحد في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان بسبب تدخله القوي على مواطنه نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نيمار خرج من المباراة متأثراً جداً بالإصابة التي تلقاها في الكاحل علماً أن المباراة انتهت بفوز ليون بهدف نظيف.

وألمحت التقارير الصحفية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان كان قد ألمح الى إمكانية جاهزية نيمار لمواجهة ليل يوم الأحد، حيث أن الفحوصات التي خضع لها النجم البرازيلي كانت مطمئنة.

أخبار تهمك

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يومين

صفقة نارية على رادار الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

منذ 38 دقيقة

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مدرب المحلة بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

منذ 36 دقيقة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ ساعتين و 30 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

11:04 م

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان