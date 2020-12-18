إيقاف نجم ليون بسبب نيمار

كشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الفرنسي أعلنت عن إيقاف البرازيلي تياجو مينديز نجم أوليمبيك ليون الفرنسي ثلاث مباريات منها واحدة معلقة.





وأفادت التقارير الصحفية بأن إيقاف النجم البرازيلي يأتي بعد أن تعرض للطرد يوم الأحد في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان بسبب تدخله القوي على مواطنه نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نيمار خرج من المباراة متأثراً جداً بالإصابة التي تلقاها في الكاحل علماً أن المباراة انتهت بفوز ليون بهدف نظيف.





وألمحت التقارير الصحفية أن الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان كان قد ألمح الى إمكانية جاهزية نيمار لمواجهة ليل يوم الأحد، حيث أن الفحوصات التي خضع لها النجم البرازيلي كانت مطمئنة.



