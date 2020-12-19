خبير إعلامي: تعليم اللغة العربية تقليدي وممل (فيديو)

قال الدكتور سامى عبدالعزيز، عميد كلية الإعلام الأسبق والخبير الإعلامي، أن التوجه لتدريس وتعليم اللغة العربية في مصر نوع من أنواع التعليم التقليدي الذي يؤدي إلى الملل لدى الطلاب، قائلا: "تدريس اللغة العربية في مصر نوع من أنواع التعليم التقليدي الممل اللي يكرهك في اللغة".





وأقر "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الكثير من الطلاب استيعابهم للجمل العربية تشكل صدمة حقيقة وصدمات فى قواعد اللغة العربية، مقترحا أن يتم تبني مبادرة لتشجيع الكتابة السليمة بالعربية داخل مصر.



