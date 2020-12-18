تعرف على قائمة نادي تلا استعداداً للقسم الرابع

الفجر الرياضي





ويقود تلا جهاز فني يضم، مبروك شكر، مديرا فنيا، ومحمد الصعيدي مدرب عام، وهاني نصار، مدرب حراس، وكريم عابدين إداري.

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي تلا الرياضي، لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية.وصرح رشاد عابدين رئيس مجلس الإدراة والمشرف على الفريق لـ "" أن قائمة فريق تلا تتضمن، أسامة الرفاعي، وشعبان بلوز، وعثمان خليفة، ومسلم الكوت، وأحمد ثابت، ومصطفى صلاح دومه، ومحمود شرف، وشعبان الكوت، ومحمود عبد الحفيظ، وأحمد النوتي، ووليد حجازي، ومحمود الجندي، وكريم جمال، ومحمود النفيلي، وطارق نشأت، ومحمد فوده، ومحمد عسر، بجانب بعض اللاعبين الناشئين مواليد 2001 منهم محمود الأسود، الوافد الجديد.وتتضمن قائمة الصفقات الجديدة، ابراهيم الجيزاوي، وعبد الحميد ندا، ومحمود مرسي، ومحمود البابلي، وهشام عبد المعطي.