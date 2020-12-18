شاهد.. احدث ظهور لـ أحمد سعد وخطيبته في الدير جيست

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حضر الفنان أحمد سعد، مهرجان الدير جيست برفقة خطيبته ، ونالت الاطلالة الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.





فكان أحمد سعد يرتدي بدلة سوداء اللون وبها بعض الطراز من اللون الذهبي، وإرتدى سلسلة ذهب حول عنقه، وكانت خطيبته ترتدي فستان الحزء العلوي منه ذهبي اللون والجزء السفلي كان سوداء اللون.





من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه.



وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج "ET بالعربي" إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه، ولذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه.



وأضاف "سعد": "واحد صاحبي نصحني بإجراء فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".