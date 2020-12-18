شاهد إطلالة خالد النبوي في مهرجان الدير جيست

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حضر الفنان خالد النبوي، مهرجان الدير جيست ، ونالت الاطلالة الكثير من التفاعل والإعجابات من المصورين على الريد كاربت.


وظهر خالد النبوي على الريد كاربت بإطلالة أنيقة مرتدي بدلة سوداء، وببيونة سوداء أيضاً وقميص أبيض اللون، ولم يتكلف في استخدام الاكسسورات وفإرتدى ساعة في يده اليسار.



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوي مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ريهام حجاج ومحمود حميدة وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية.

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