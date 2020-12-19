صراخها المتواصل كشفه.. ولي أمر يتهم معلم بالتحرش بنجلته في بني سويف

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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تقدم ولي أمر ببلاغ لمديرية أمن بني سويف، يتهم فيه مدرسًا بالتحرش بنجلته، بوضع يده في أماكن حساسة أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزل الأسرة بمركز سمسطا، جنوب المحافظة.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، يفيد بورود بلاغًا من ولي أمر التلميذة «ا.ط. ر» يتهم فيه «و.ر» مدرس، مقيم مركز سمسطا، بالتحرش بنجلته أثناء تلقيها درسًا خصوصيًا بمنزل الأسرة.

وقال ولي أمر الطالبة، في بلاغه، إن زوجته فوجئت بصراخ متواصل لنجلتها، أثناء حصة الدرس الخصوصي في حجرة بالمنزل، فدخلت إلى الحجرة، وفوجئت بشكوى الطفلة أن المدرس يتحرش بها، فاتصلت الأسرة بالشرطة لتحرير البلاغ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أسامة جمعة مدير البحث الجنائي، وتم القاء القبض على المدرس وإحالته إلى النيابة العامة التي تحقيقات مؤسعة في القضية واستمعت إلى أقوال التلميذة في الواقعة وتباشر تحقيقاتها مع المدرس المتحرش.

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