نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي يحلم بالتعاقد مع أحد نجوم ريال مدريد الإسباني والذي ينتهي عقده في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن مورينيو تواصل مع الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني وطلب منه الإنضمام إلى توتنهام في الموسم المقبل.





وألمح البرنامج الإسباني أن مستقبل مودريتش مع ريال مدريد لا يزال معلق في الهواء، حيث أن الملكي لم يتحرك حتى الآن لتجديد عقد النجم الكرواتي البالغ من العمر 35 عاماً.





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن مودريتش الذي لعب في توتنهام في الفترة ما بين 2008 و 2012 كان قد أكد في تصريحات صحفية بأنه يرغب في الاستمرار في ريال مدريد والإعتزال في سانتياجو برنابيو.



