مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك





تلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.





رحيل مصطفى محمد عن الزمالك





ذكرت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، أن نادي سبورتينج براجا وضع عينه على مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل مطلع يناير القادم.





وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويقدم مستويات عالية مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.





وأتمت الصحيفة مشيرة إلى أن مسؤولي سبورتنج براجا تحركوا للتعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك، ليعوض الرحيل المحتمل باولينيو في الميركاتو الصيفي المقبل.





الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد تلقى عدة عروض للرحيل عن صفوف الأبيض من جالطة سراي وفنربخشة في الدوري التركي.



