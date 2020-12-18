مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تلقى مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

رحيل مصطفى محمد عن الزمالك 

ذكرت صحيفة "أوجوجو" البرتغالية، أن نادي سبورتينج براجا وضع عينه على مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل مطلع يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويقدم مستويات عالية مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو.

وأتمت الصحيفة مشيرة إلى أن مسؤولي سبورتنج براجا تحركوا للتعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك، ليعوض الرحيل المحتمل باولينيو في الميركاتو الصيفي المقبل.

الجدير بالذكر أن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك كان قد تلقى عدة عروض للرحيل عن صفوف الأبيض من جالطة سراي وفنربخشة في الدوري التركي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفي محمد الزمالك أخبار الزمالك

أخبار تهمك

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

نجم ريال مدريد مطلوب في توتنهام

منذ نصف ساعة

صفقة نارية على رادار الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يومين

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب المحلة بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

منذ ساعتين و 26 دقيقة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

باتشيكو ينهي الجدل ويحسم مصير مصطفى محمد

الزمالك يقرر الموافقة على رحيل مهاجمه

تعرف على تفاصيل العرض البرتغالي لضم مهاجم الزمالك

باتشيكو يطلب ضم مهاجم سموحة في الميركاتو الصيفي

تعرف على قائمة الراحلين عن الزمالك خلال الفترة المقبلة

باتشيكو يستقر على رحيل دينامو الزمالك

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

مصطفى محمد يتلقى عرضًا أوروبيًا للرحيل عن الزمالك

11:04 م

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

مجلس النواب: نرفض القرار الأوروبي الذي يعبر عن أهداف مسيسة ‏

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان