حامد الجابري لـ "الفجر الرياضي": "الظلم التحكيمي سبب هبوط حرس الحدود



إلي نص الحوار..



-في البداية، ما أسباب هبوط حرس الحدود إلي دوري الدرجة الثانية؟



- الظلم التحكيمي كان سبب كبير من أسباب هبوط حرس الحدود الموسم الماضي، و خصوصاً الدور الثاني تعرضنا للظلم في كثير من المباريات.



- هل تقدم لك عروض للرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الماضي ؟



- تقدم لي عرض من أحد الأندية، ولكن مجلس إدارة حرس الحدود طلبت مبلغ مالي كبير ولذلك لم يحدث أتفاق بين الفريقين.



4- ما الفارق بين الدوري الممتاز والقسم الثاني؟



- بالنسبة لي الدوري الممتاز أسهل من دوري القسم الثاني بكثير، لأن الدوري الممتاز يوجد به لاعبين يتمتعون بمهارة عالية بالتالي يُخلق مساحات كبيرة أثناء المباراة، أما القسم الثاني يعتمدون على الكرات العالية و اللعب بعنف فقط، وبالإضافه إلي ذلك الملاعب سيئه جداً.



5- هل تتوقع أن يصعد حرس الحدود إلي الدوري الممتاز الموسم المقبل؟



- سنصعد إلي الدوري الممتاز الموسم المقبل أن شاء الله.



6- هل تفضل اللعب لأحد أندية القمة أم تحلم بالأحتراف الخارجي؟



- أتمنى في يوماً ما أن أصبح لاعباً في صفوف النادي الأهلي وهذا حلمي.



7- من مثلك الأعلي محلياً وعالمياً؟



- عالمياً هو البرازيلي مارسيلو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، مثلي الأعلى محلياً هو سيد معوض و المرحوم محمد عبد الوهاب.



8- من المدير الفني الذي تتمنى أن تتدرب تحت قيادته في يوم من الأيام؟



- أتمنى التدريب تحت قيادة محمد حليم و حسام حسن المدير الفني الحالي لنادي الأتحاد السكندري.



9- من اللاعب الذي كنت تتمنى أن تلعب بجواره؟



- أتمنى أن اللعب بجوار عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز الحالي و النادي الأهلى السابق.

أجر " الفجر الرياضي" حواراً مع "حامد الجابري" الظهير الأيسر لنادي حرس الحدود، لمعرفة رأيه في سبب هبوط حرس الحدود الموسم الماضي، والفارق بين الدوري الممتاز و دوري القسم الثاني، و الأحلام التي يريد أن يحققها في المستقبل.