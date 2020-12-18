تشكيل حكومة جديدة في اليمن برئاسة معين عبدالملك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
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أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، عن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد وفقًا لاتفاق الرياضة.

وترأس معين عبد الملك الحكومة اليمنية الجديدة، فيما عُين أحمد عوض بن مبارك وزيرًا للخارجية، وفقًا لقناة "العربية".

وأشار هادي إلى أن "الحكومة تتكون من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض".

وكان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن أمس، عن اكتمال الترتيبات العسكرية الخاصة باتفاق الرياض، موضحًا أنه تم اكتمال فصل القوات ونقلها تحت إشراف فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن.

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