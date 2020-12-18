19 لاعبا في قائمة النوبة استعدادا لمواجهة راس البر



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من : صلاح عثمان مدير فنى ، محمد رمضان مدرب عام ، أحمد ماتو مدرب مساعد ، امير خليفه مدرب ، سمير صابر مدرب حراس المرمى، بدوى صلاح مدير إداري ، خالد عبيد علاج طبيعي.



وجدير بالذكر ، ان نادى النوبة خسر امام مركز شباب أبو شحاتة في الاسبوع الاول، ثم خرج باي الاسبوع الثانى.

اختار صلاح عثمان المدير الفنى للفريق الاول بنادى النوبة 19 لاعبا قائمة فريقة الذى يلتقي بنظيرة فريق راس البر في المباراة التى تقام غدا السبت الساعة 2.30 على ملعب النوبة بالسويس، في اطار مواجهات الاسبوع الثالث من منافسات المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث.وجاء اسماء الاعبين كالتالي: محمد فيونكة ، يحيي مصطفي ، سيد سويلم ، كراوية ، برازيلي ، مصطفي حفني ، اسماعيل أحمد ، كريم نادر ، مصطفي دونجا ، حماصه ، يحيي الكيال ، علاء عبدالتواب ، كريم حافظ ، شوقي ، وليد صلاح ، رمضان البدري ، محمد عطيه ، احمد عبدالله ، محمد سمير بيبسي.