محمد موسى يشيد بـ"تأمينات الحياة" بعد رعاية غزل المحلة: "طفرة كبيرة"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:49 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أشاد الإعلامي محمد موسى بالطفرة التي تشهدها شركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدا أنها من الشركات الوطنية المتطورة في جميع مجالاتها، وهذا بفضل الإدارة المتميزة للدكتور أحمد عبدالعزيز.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الشركة حققت أرباحا كبيرة في خلال السنوات القليلة الماضية، بتوجيهات وقيادة "عبدالعزيز".

وكانت "مصر لتأمينات الحياة" قد أعلنت عن رعاية فريق غزل المحلة الصاعد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم خلال الموسم الكروي 20202021، وتم توقيع عقود الرعاية بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وكان الدكتور أحمد عبد العزيز، رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة، قد أعرب عن سعادته بهذه الرعاية، مؤكدًا اهتمام شركته بتشجيع وتطوير الرياضة في مصر، وأن الشركة تحمل على عاتقها مسؤولية المساهمة في تنمية المجتمع المصري في جميع المجالات ومنها مجال الرياضة.

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