محامي سيدة الكرم يكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال إيهاب رمزي، محامي سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بـ "سيدة الكرم"، إن تقدم السيدة سعاد ببلاغ عما تعرضت له كان محل حيرة من أسرتها نظرا لطبيعة المجتمع الذي تعيش فيه.

وأشار "رمزي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تجريد سيدة من ملابسها في مجتمع ريفي أمر جديد على شهامة المصريين، مضيفا أن جارة السيدة سعاد هى من سترتها وأحضرت لها ملابس وادخلتها منزلها.

وأضاف أن جارة السيدة سعاد غيرت من أقوالها في النيابة نظرا لتعارض المصلحة، حيث شهدت بأن السيدة سعاد لم تكن عارية تماما، مؤكدا أن السيدة سعاد رفضت تماما التصالح مع المتهمين في قضيتي حريق منزلها وهتك عرضها.

وثمن قرار النائب العام بشأن قضية سيدة الكرم، "قرار النائب العام ضمد الألم، وأعطى أمل في حصول السيدة سعاد على حقها".

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