غدًا.. إنطلاق فاعليات "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
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تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى كمال مدبولي؛ تنطلق فاعليات الموسم الثالث من "رالي القاهرة للسيارات الكهربائية محلية الصنع"، غدًا السبت  الموافق  19 ديسمبر 2020 بمنطقة أهرامات الجيزة.

وسيفتتح السباق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بحضور العديد من السادة الوزراء والسادة رجال الصناعة والإستثمار ورئيس جامعة عين شمس، الزقازيق، كفر الشيخ، جنوب الوادى، المصرية الروسية، حلوان، المنصورة، النيل، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، البريطانية، المنوفية، قناة السويس، المعهد العالى للتكنولوجيا، بنها، الجامعة الألمانية بالقاهرة، أسيوط، طنطا، والكندية. 

وهي مسابقة تكنولوجية قومية والأولى من نوعها في مصر والمنطقة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنفيذاً لرؤية مصر للتنمية والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى. وبعد المؤتمر الصحفي عند المنصة الرئيسية سيضم السباق 19 فريق مصري يتنافسوا للحصول علي الجائزة الكبرى، وهي المبادرة التي دشنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في 18 مايو 2017، والتي أطلقتها الأكاديمية وقامت بتنظيمها كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

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