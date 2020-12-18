غانم يكشف تفاصيل مداهمة 277 مركزا لتداول الأدوية البيطرية المغشوشة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الإعلامي محمد غانم تفاصيل مداهمة الحملات الأمنية 277 مركزا مجهولا لتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، حيث أكد أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط 155 مركز يعمل بدون تصاريح وغير مطابق للمواصفات إلى جانب 25 عيادة بيطرية غير مرخص لها ببيع الأدوية واللقاحات البيطرية.

وأضاف غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، ان تداول الأدوية واللقاحات البيطرية مجهولة المصدر داخل منافذ غير مرخصة وبدون مراقبة من جهات الدولة يعرض الثروات والداجنة والسمكية والحيوانية للخطر خاصة وان المربى يعتمد عليها في حماية ثرواته من الأمراض والأوبئة ليضمن دورة ناجحة سواء في الإنتاج الحيوانى او السمكى او الداجنى.

وأوضح غانم ان هذه الحملات تقوم بها وزارة الزراعة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والوحدات المحلية لحماية الثروات الداجنة والسمكية والحيوانية من العبث بسلامتها.

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