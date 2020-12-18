الشاذلي: أخشاب الزيتون الأعلى القيمة و15 ألف جنيه سعر المتر

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قال محمود الشاذلى الخبير في الفنون التشكيلية، إن تجارب إنتاج لوحات الأيبوكسى الفنية فائقة الجودة من أخشاب الزيتون والأرو والكافور أثبتت نجاحها خلال الفترة الأخيرة في مصر، خاصة مع البدء في اتخاذ إجراءات تصديرها لأسواق العالم.



وأضاف الشاذلى خلال لقائه بالإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، انه انهى هندسة الاتصالات وقرر التفرغ لإنتاج اللوحات الفنية من مادة الأيبوكسى المدموجة بالأخشاب الطبيعية مثل الارو وأخشاب أشجار الزيتون، لافتا إلى انه يتم إنتاج تشكيلات فنية رائعة، إضافة لأفخر أنواع الأثاث ويصدرها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية.



وأوضح الشاذلى، انه يعتمد في إنتاج لوحاته على70 % من الأخشاب 30 % من مادة الأيبوكسى، وانه يصدر إنتاجه إلى فرنسا وإنجلترا والسعودية والسودان، لافتا إلى أن مادة الأيبوكسي طاردة للحشرات والتسوس وأن أغلى الأخشاب هى أخشاب أشجار الزيتون ويصل ثمنها إلى 15 ألف جنيه للمتر المربع.

