وطني تلا يصعد لتصفيات التأهل للدوري الممتاز لكرة اليد

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:36 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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نجخ فريق نادي شباب وطني تلا للتأهل إلى تصفيات الصعود للدوري الممتاز كأول المجموعة الخامسة لكرة اليد.

وتأهل تلا برصيد 23 نقطة وتغلب علي فرق بركة السبع وجمهورية شبين وزنارة ونادي منوف، ولم يتلقى أي خسارة وحقق تعادل وحيد.

ويستعد لبدأ التصفيات المؤهله للدوري الممتاز بأقل الإمكانات وأقل الدعم، بقيادة المدير الفني تامر حسين، والمدرب ابراهيم صلاح، ويدير  النادي مصطفى الليثي.

لا يتوفر وصف.

وتتضمن القائمة كلاً من :

محمد المصري كابتن الفريق 
أحمد الهواري 
حماده طاحون 
أحمد فؤاد
محمد حجازي 
محمد الديب 
إيهاب الديب 
أحمد عادل 
أحمد دياب 
علاء ناصف 
عصام محسن 
ربيع محمد 
حسام عيد 
مصطفى حمد


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