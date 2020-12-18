صفقة نارية على رادار الزمالك

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت العديد من التقارير الصحفية في جنوب أفريقيا، أن نادي الزمالك مهتم بضم جاستن شونجا مهاجم أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وقالت صحيفة "سوكر لادوما" الجنوب أفريقية بأن اللاعب جذب أنظار نادي الزمالك للتعاقد معه، بعدما انضم لصفوف بايرتس في 2017 و قد يكلف القلعة البيضاء التعاقد معه نحو مليون دولار.

وينافس الزمالك على التعاقد مع اللاعب نادي ماريتمو البرتغالي أيضا أبدى رغبة في ضمه.

و قال كارابو مانثانج وكيل اللاعب للصحيفة: "إنها فترة حرجة الآن بالحديث عن باب الانتقالات، هناك العديد من الأندية المهتمة به لكن ليس ضروريا الآن أن أذكرها".

ولعب شونجا 6 مباريات هذا الموسم مع بايرتس، حيث سجل هدفا وصنع آخر.

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