مؤسس مبادرة "اكتب صح": "الناس على السوشيال ميديا بتكتب لغة هجينة ومش مفهومة"

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أكد الكاتب الصحفي حسام مصطفى ابراهيم، مؤسس مبادرة "اكتب صح"، أن أكثر خطأ لغوي شائع بمناسبة احياء "اليوم العالمي للغة العربية"، هو همزة الوصل والقطع، قائلا: "الاخطاء كتير ولكن همزة الوصل والقطع أكثر خطأ شائع واللافتات فى الشوارع والمدارس الحكومية والمترو ودائما تواجه مشكلة فى كتابة الهمزة".



وأضاف الكاتب الصحفي حسام مصطفى ابراهيم، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن أخطاء اللغة العربية أصبحت فجة وتظهر بشكل لافت للنظر وبشكل مسيء ويضعف من قيمة اللغة العربية.



وأشار حسام مصطفى ابراهيم، إلى أن المبادرة بدأت منذ عام 2013 واتجهت بصورة مباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، متابعا: "ذهبنا لمواقع التواصل الاجتماعي واحنا عايزين الناس تتعلم قواعد اللغة بس مش يكونوا محترفين، والناس على السوشيال ميديا بتكتب لغة هجين تجمع بين العربي والانجليزي ومش مفهومة".