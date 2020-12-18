نابولي يُحدد سعر بيع مهاجم الفريق

ذكرت تقارير صحفية عالمية أن العديد من الأندية الأوروبية ترغب في الحصول على خدمات أحد نجوم هجوم نابولي الإيطالي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وأكد موقع جول العالمي أن نابولي سيطلب 14 مليون جنيه إسترليني مقبل التخلي عن نجمه البولندي أركاديوش ميليك البالغ من العمر 26 عاماً في الميركاتو الشتوي المقبل.





وأفاد الموقع العالمي بأن العديد من الأندية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع ميليك في يناير القادم على رأسها يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني بالإضافة إلى إيفرتون الإنجليزي.





وأشار الموقع العالمي إلى أن ميليك يلعب في نابولي منذ عام 2016 قادماً من آياكس وخاض مع الفريق الإيطالي 122 مباراة في جميع البطولات وسجل 48 هدفاً وصنع 5 أهداف آخرين.



