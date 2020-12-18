شركة نيوترين الكندية تعتزم بيع حصتها في موبكو لمصر وتسوي مطالبات تحكيم

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:22 م
بوابة الفجر
سى إن بي سي
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قالت نيوترين الكندية الجمعة 18 ديسمبر إنها ستبيع كامل حصتها في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) لمصر، إلى جانب تسوية مطالبات تحكيم مقابل إجمالي مبالغ بقيمة 540 مليون دولار.

وقالت شركة صناعة الأسمدة الكندية إن استثمارها في موبكو كان يساهم بما بين 15 مليون دولار و20 مليون دولار سنويا في أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين.

وبموجب الاتفاق، ققالت نيوترين إنها ستسوي جميع مطالبات التحكيم التي أقامتها ضد الحكومة المصرية والشركة المصرية لمنتجات النيتروجين التابعة لموبكو، وذلك بعد إغلاق الصفقة.

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