إيطاليا تسجل أكثر من ١٧ ألف جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:12 م
بوابة الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 674 حالة وفاة و17,992 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى أكثر من 1.92 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 67,894 حالة وفة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب بيانات الصحة الإيطالية، فقد انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة.

وأوضحت الصحة الإيطالية أنها أجرت 185,320 مسحة للكشف عن فيروس كورونا، مقابل 179,800 في اليوم السابق.

وشهدت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، تسجيل 67894 حالة وفاة بكورونا، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميًا.

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