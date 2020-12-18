تعليق ناري لـ عمرو أديب على براءة المتهمين في واقعة "سيدة الكرم"

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على براءة المتهمين في قضية تعرية سيدة الكرم التي وقعت في 2016، مشيرا إلى أن هناك حالة الصدمة، ولا يجب وضع هذه القضية في إطار "مسلم ومسيحي".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن حصول السيدة على حقها أو عدم حصولها عليه ليس له علاقة بديانتها، مضيفا: "الناس مش بياخدوا حقهم عشان مسلمين أو مسيحين.. إحنا مجتمع ضميره صاحي، والمسلمين والمسيحيين قلبوا الدنيا عشان حق سيدة الكرم".



وطالب الجميع عدم اعتبار أن الأمر له علاقة بمسلم أو مسيحي، لافتا إلى أن النائب العام تحرك من أجل هذه القضية، وأمر بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم، معلقا: "إحنا في أيدي أمينة، ومحامي الشعب تصدى للواقعة".



وأضاف "إوعوا تلعبوها مسلم ومسيحي، واللي بيحاول يولعها هو اللي ولع فالكنائس"، مؤكدا أن المواطن المسلم والمسيحي لهم نفس الحقوق.

