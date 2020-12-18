الأهلي يجري مسحة طبية غدًا استعدادًا لرحلة النيجر

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
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يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مسحة طبية ظهر غدٍ السبت، استعدادًا للسفر إلى النيجر لمواجهة سونيديب في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويخضع الأهلي لمسحة طبية وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بمواجهات الفريق خارج مصر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على غزل المحلة اليوم، الجمعة، في المباراة جمعت الفريقين على استاد الأهلي بالسلام، في الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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