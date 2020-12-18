موعد سفر الأهلي إلى النيجر لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة كيفين جونسون المدرب العام، في تحقيق الفوز على غزل المحلة، بثلاثية نظيفة بالدوري العام.





ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول، بعد ساعات قليلة إلى مطار القاهرة الدولي، من أجل السفر إلى دولة النيجر، من أجل بداية مشوار دوري أبطال إفريقيا.





ويستمر غياب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، عن الفريق بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وستغادر البعثة برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة، من أجل تفادي الإجهاد.





ويحل الأهلي ضيفًا على سونيديب بطل النيجر، يوم 23 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



