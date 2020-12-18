تريب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهات المقبلة

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تبدأ أحداث الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي، مساء الغد السبت، بعدة مواجهات، أبرزها لقاء يوفنتوس ضد مضيفه بارما.

ويحل ميلان المتصدر ضيفاً ثقيلاً على ساسولو، بينما يستضيف أتالانتا نظيره روما.

ويستضيف إنتر ميلان، صاحب المركز الثاني، نظيره سبازيا، بينما يواجه نابولي نظيره لاتيسو.

وعلى صعيد صدارة الهدافين، ما زالت الصدارة محصورة بين الثلاثي، زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان، وروميلو لوكاكو نجم الإنتر، وكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، برصيد 10 أهداف.


وفيما يلي، قائمة هدافي الكالتشيو قبل انطلاق الجولة 13.

1- زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان) – 10 أهداف.

2- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) – 10 أهداف.

3- روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) – 10 أهداف.

4- أندريا بيلوتي (تورينو) – 9 أهداف.

5- هينريك ميختاريان (روما) – 7 أهداف.

6- تشيرو إيموبيلي (لاتسيو) – 7 أهداف.

7- هيرفينج لوزانو (نابولي) – 6 أهداف.

8- مبالا نزولا (سبازيا) – 6 أهداف.

9- جواو بيدو (كالياري) – 6 أهداف.

10- جوردان فيرتو (روما) – 6 أهداف.


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