إبراهيم عيسى: مرشد الإخوان لو قال لانصاره "الأفيال بتطير" هيصدقوا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أنصار جماعة الاخوان الارهابية يدينون بالولاء والطاعة العمياء لمرشد الاخوان منذ بدايتها وحتى الان، قائلا: "الاخوان لو قال لهم مرشد الاخوان ان الافيال تطير هيصدقوا"، كما حذر من المؤامرات الاخوانية ومحاولة ترويج الأكاذيب لافساد العلاقة بين مصر والادارة الامريكية الجديدة.

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن الرئيس الامريكي الجديد جو إدارة جو بايدن ستكون مختلفة عن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مؤكدا أن الطرفين كانا مختلفين على طبيعة الاوضاع في مصر عقب ثورة 25 يناير وعدم رغبة بايدن في التخلي عن مبارك مقابل دعم الاخوان.

واستشهد إبراهيم عيسى، على كلامه بما وثقته هيلاري كلينتون فى مذكراتها قائلا "هيلاري كلينتون قالت في مذكراتهم أنها قلقة هي وبايدن من التأييد المطلق والعلانية الامريكية لما جرى فى التحرير"، مطالبا التعامل بحكمة ورشاد مع النظام الامريكي الجديد.

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