مدرب الأهلي: نحن نعمل كفريق واحد.. وموسيماني دائما موجود معنا

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:51 م
بوابة الفجر
علي نبوي - محمد الصو
Advertisements
عبر كافين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته عقب فوز فريقه على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لم نلعب الكرة المنتظرة في الشوط الأول وهو ما منح الفرصة لغزل المحلة في إحراز الأهداف عبر الكرات المرتدة".

وتابع :"تعودنا أن الفرق التي تلعب أمام النادي الأهلي تخوض مباريات قوية ولكن في النهاية نجحنا في إحراز 3 أهداف".

وواصل :"في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا ونجحنا في إحراز ثلاثة أهداف وحصد النقاط الثلاث".

وعن استبعاد الثنائي عمرو السولية وطاهر محمد طاهر قال :"طاهر محمد طاهر تعرض للإصابة يوم الأربعاء وتم استبعاده من المباراة، أما عن السولية فتعرض هو الأخر للإصابة وخلال الإحماء شعر بآلام وفضلنا الحفاظ عليه وعدم الدفع به".

وأوضح :"نحن نعمل كفريق واحد وموسيماني دائما موجود معنا ونعمل بفكر واحد وكان له بصمة وكان موجود بشكل خفي حتى لو مريض".

أخبار تهمك

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 10 دقيقة

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على السبب الرئيسي في عودة بعثة منتخب الشباب من تونس

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعة و 10 دقيقة

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

أول تعليق من مدرب المحلة بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 5 ساعات

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

09:05 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان