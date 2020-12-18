عثمان عبود يحضر أغنيته الجديدة "لاتفكر" مع ماجد المهندس

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
أكد الموزع الموسيقي والملحن المعروف عثمان عبود أنه بصدد التجهيز الي أغنيته الجديدة " لاتفكر " مع المطرب ماجد المهندس حيث تكون من نوعية الدراما المقسومة  غير التقليدية والدراما الموزعة علي الآلة بشكل موسيقي صحيح  وستكون هذه الاغنية مفجأة لكل عشاقه من الوطن العربي. 



وأضاف:الاغنية بها توزيع جديد تطرح من خلال شهر يناير  علي طريقة الفيديو كليب وتصور الاغنية حاليا في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخري حيث تشكل الاغنية نوع جديدة من الموسيقي الجديدة التي تميزها الآلة واللحن .



يشار أن عثمان حقق شهرة واسعة في أرجاء الوطن العربي بأغانيه المشهورة التي حققت ملايين المشاهدات ويتابعه الملايين من عشاقه في الوطن العربي .



كما أكد عثمان عبود أن ينوي علي تقديم أغنية أخري مع المطرب ماجد المهندس في ألبومه الجديد لم يعلن عن تفاصيلها بعد ستعد مفجأة كبيرة للجمهور العربي بالإضافة إلي ذلك أن الاغنية مختلفة ومتنوعة في اللحن والتوزيع والكلمات وستطرح في موسم الصيف القادم بعد إنهاء التفاصيل مع ماجد المهندس علي تنفيذها.

أخبار تهمك

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالله السعيد يرد على حقيقة إهانته لشيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على السبب الرئيسي في عودة بعثة منتخب الشباب من تونس

منذ 38 دقيقة

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ساعة

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعة و 9 دقيقة

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

09:05 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان