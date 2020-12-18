أول تعليق من مدرب المحلة بعد الخسارة أمام الأهلي

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
تحدث طارق غيده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن هزيمة فريقه ضد النادي الأهلي، بالدوري العام.

وحقق الأهلي فوزًا على غزل المحلة، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

وأكد غيدة، أن فريقه قدم مباراة مميزة ضد بطل دوري أبطال إفريقيا، وأن المحلة يعتبر من الأندية الكبيرة والتي ستسعى للظهور بشكل جيد بالدوري.

وأضاف: "هذه المباراة الثانية لنا في الدوري المصري بعد صعودنا، وخضنا مباراة قوية أمام سموحة، ثم سافرنا وهذا ما يسبب حالات إجهاد لنا".

وتابع: "حاولنا إغلاق مفاتيح لعب النادي الأهلي، ونزلنا اللقاء بهدف تحقيق نتيجة جيدة، وهدفين الأهلي كانوا أخطاء فردية مننا، كنت أتمنى أن الأهداف تكون ملعوبة".

أخبار تهمك

"موعد التطعيم وكيفية الحصول عليه".. أبرز مستجدات لقاح سينوفارم

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الرئيس السيسى يتفقد طريق الدائري الأوسطى

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

منذ ساعتين و 12 دقيقة

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على السبب الرئيسي في عودة بعثة منتخب الشباب من تونس

منذ 41 دقيقة

عبد الله السعيد يرد بقوة على صورة قميص شيكابالا

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في برشلونة بسبب تصويت ميسي في جائزة الأفضل

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 5 ساعات

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية قبل لقاء الزمالك ضد بيراميدز

منذ يوم

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

أول تعليق من مدرب المحلة بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الإعلان عن تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان المتميز بالفيوم الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:05 م

استشاري مناعة: موجة كورونا الثانية أسوء من الأولى (فيديو)

الزمالك يتخد قرارًا مفاجئًا بشأن مصطفي محمد

08:58 م

مشادة كلامية بين ثنائي الأهلي

09:05 م

المسلماني" يفجر مفاجأة حول موقف "بايدن" من إسقاط نظام مبارك

09:18 ص

صفقة كبرى تقترب من الأهلي في الميركاتو الشتوي

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان