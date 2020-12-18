أول تعليق من مدرب المحلة بعد الخسارة أمام الأهلي

تحدث طارق غيده المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، عن هزيمة فريقه ضد النادي الأهلي، بالدوري العام.





وحقق الأهلي فوزًا على غزل المحلة، بثلاثية نظيفة بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.





وأكد غيدة، أن فريقه قدم مباراة مميزة ضد بطل دوري أبطال إفريقيا، وأن المحلة يعتبر من الأندية الكبيرة والتي ستسعى للظهور بشكل جيد بالدوري.





وأضاف: "هذه المباراة الثانية لنا في الدوري المصري بعد صعودنا، وخضنا مباراة قوية أمام سموحة، ثم سافرنا وهذا ما يسبب حالات إجهاد لنا".





وتابع: "حاولنا إغلاق مفاتيح لعب النادي الأهلي، ونزلنا اللقاء بهدف تحقيق نتيجة جيدة، وهدفين الأهلي كانوا أخطاء فردية مننا، كنت أتمنى أن الأهداف تكون ملعوبة".



