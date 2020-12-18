عبد الدايم: رعاية ذوى القدرات الخاصة وتنمية قدراتهم الابداعية واجب وطنى

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:45 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تشهد الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الاحتفالية الفنية التى تنظمها وزارة الثقافة ممثلة فى البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج اسماعيل مختار وبالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة والتى تحمل عنوان احنا البهجة من اخراج عادل حسان وتقام فى الثامنة مساء الاثنين ٢١ ديسمبر علي مسرح الجمهورية . 



اكدت عبد الدايم الحرص الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم لذوي الهمم وتنظيم الأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تساهم فى إظهار طاقاتهم والاستفادة من امكاناتهم ، واضافت ان السمات الابداعية لهم تؤهلهم للمنافسة واثبات الذات في كافة مجالات الابداع والابتكار وتابعت ان رعاية ابنائنا من ذوى القدرات واجب وطنى ورسالة سامية تهدف الى دمجهم فى الحياة العامة بشكل طبيعى  مشيرة الى جهود اكتشاف وتبنى المواهب الفنية والاَدبية منهم والعمل على تنمية مواهبهم وتطويرها بشكل صحيح بهدف تحفيزهم باعتبارهم احد الاضلاع الهامة للمجتمع . 


تتضمن الاحتفالية افتتاح معرض تشكيلى من ابداعات الاطفال ذوى الهمم الى جانب استعراض غنائي باسم "إحنا البهجة" اشعار سامح مجاهد وألحان أحمد الناصر وتصميم محمد ميزو بالاضافة الى مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية وتابلوهات الباليه يقدمها اعضاء فرقة مسرح الشمس التابعة للبيت الفني للمسرح وبمشاركة عناصر من فنانى دار الأوبرا المصرية والمعهد العالى للباليه التابع  لأكاديمية الفنون وفرقة بني سويف الاستعراضية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية كما يتم عرض فيلم وثائقي من إخراج ياسر عطيه يتناول جهود وزارة الثقافة لرعاية وتبنى ذوي القدرات الخاصة من خلال كافة قطاعاتها  .. صمم  الديكور مهندس محمد الغرباوي والاضاءة ياسر شعلان.

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