محامي سيدة الكرم: قرار النيابة بدراسة الطعن على حكم البراءة أثلج صدرو الجميع

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قال المستشار إيهاب رمزي المحامي، محامي السيدة سعاد ثابت المعروفة باسم سيدة الكرم، إن النظر في قضية موكلته بدأ من النيابة العامة في أبو قرقاص بالمنيا، حيث استمعت النيابة لكل الأطراف في القضية واستمعت للشهود، وطلبت تحريات المباحث، والامن الوطني، والتي جاءت هذه التحريات مؤكدة لأقوال هذه السيدة بأنها تجردت تماما عن ملابسها.



وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن النيابة أصدرت بعد ذلك قرار بحفظ الأوراق، بعد أن تشككت في الدليل القائم على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه قدم تظلم لمحكمة الجنايات التي ألغت قرار الحفظ، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن الأدلة كافية لذلك.



ولفت إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة المحاكمة، وبدأت القضية تتداول في أكثر من محكمة وأحيلت لأكثر من دائرة وأعتذر عنها أكثر من مستشار بعدما استشعر الحرج، وفي النهاية صدر الحكم بحبسهم غيابيا 10 سنوات، وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وذلك من ذات الدائرة التي أصدرت حكم البراءة.



وواصل أن المتهمين طعنوا في الحكم، وتحددت لهم جلسة، والمحكمة استمعت للمرافعة وحجزت القضية للحكم، ثم صدر الحكم بالأمس ببراءة جميع المتهمين.



ونوه إلى أن المحكمة حتى الآن لم تودع حيثيات الحكم، لافتا إلى أن تحرك النيابة العامة السريع بدراسة أوجه الطعن على الحكم، أثلج الصدور واهدأ النفوس بعد حالة الإحباط التي أصابت المجتمع.



تعود الواقعة إلى مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب "إشاعة حب"، ووجود علاقه بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقه عاطفية بين "أشرف. ع"، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى "ن. ر"، 32 عاما.



وكشفت تحريات المباحث حينذاك، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.



وأصيب كلا من "عطية. ع"، 58 عاما، مزارع، ونجله عياد، 30 عاما، عامل، بكدمات وجروح.



في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا أتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابساها.



وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، وأعادوا إجراءات المحاكمة، حتى صدر حكمًا أمس الخميس ببراءتهم.