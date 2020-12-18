محامي سيدة الكرم: قرار النيابة بدراسة الطعن على حكم البراءة أثلج صدرو الجميع

محامي سيدة الكرم: قرار النيابة بدراسة الطعن على حكم البراءة أثلج صدرو الجميع
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:45 م
داليا الحسين
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قال المستشار إيهاب رمزي المحامي، محامي السيدة سعاد ثابت المعروفة باسم سيدة الكرم، إن النظر في قضية موكلته بدأ من النيابة العامة في أبو قرقاص بالمنيا، حيث استمعت النيابة لكل الأطراف في القضية واستمعت للشهود، وطلبت تحريات المباحث، والامن الوطني، والتي جاءت هذه التحريات مؤكدة لأقوال هذه السيدة بأنها تجردت تماما عن ملابسها.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن النيابة أصدرت بعد ذلك قرار بحفظ الأوراق، بعد أن تشككت في الدليل القائم على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه قدم تظلم لمحكمة الجنايات التي ألغت قرار الحفظ، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن الأدلة كافية لذلك.
ولفت إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة المحاكمة، وبدأت القضية تتداول في أكثر من محكمة وأحيلت لأكثر من دائرة وأعتذر عنها أكثر من مستشار بعدما استشعر الحرج، وفي النهاية صدر الحكم بحبسهم غيابيا 10 سنوات، وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وذلك من ذات الدائرة التي أصدرت حكم البراءة.
وواصل أن المتهمين طعنوا في الحكم، وتحددت لهم جلسة، والمحكمة استمعت للمرافعة وحجزت القضية للحكم، ثم صدر الحكم بالأمس ببراءة جميع المتهمين.
ونوه إلى أن المحكمة حتى الآن لم تودع حيثيات الحكم، لافتا إلى أن تحرك النيابة العامة السريع بدراسة أوجه الطعن على الحكم، أثلج الصدور واهدأ النفوس بعد حالة الإحباط التي أصابت المجتمع.
تعود الواقعة إلى مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب "إشاعة حب"، ووجود علاقه بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقه عاطفية بين "أشرف. ع"، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى "ن. ر"، 32 عاما.
وكشفت تحريات المباحث حينذاك، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.
وأصيب كلا من "عطية. ع"، 58 عاما، مزارع، ونجله عياد، 30 عاما، عامل، بكدمات وجروح.
في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا أتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابساها.
وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، وأعادوا إجراءات المحاكمة، حتى صدر حكمًا أمس الخميس ببراءتهم.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار،المذاع على فضائية النهار، أن النيابة أصدرت بعد ذلك قرار بحفظ الأوراق، بعد أن تشككت في الدليل القائم على هذه الواقعة، مشيرا إلى أنه قدم تظلم لمحكمة الجنايات التي ألغت قرار الحفظ، وأمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأكدت أن الأدلة كافية لذلك.
ولفت إلى أنه بعد ذلك بدأت مرحلة المحاكمة، وبدأت القضية تتداول في أكثر من محكمة وأحيلت لأكثر من دائرة وأعتذر عنها أكثر من مستشار بعدما استشعر الحرج، وفي النهاية صدر الحكم بحبسهم غيابيا 10 سنوات، وأمرت المحكمة بضبط المتهمين، وذلك من ذات الدائرة التي أصدرت حكم البراءة.
وواصل أن المتهمين طعنوا في الحكم، وتحددت لهم جلسة، والمحكمة استمعت للمرافعة وحجزت القضية للحكم، ثم صدر الحكم بالأمس ببراءة جميع المتهمين.
ونوه إلى أن المحكمة حتى الآن لم تودع حيثيات الحكم، لافتا إلى أن تحرك النيابة العامة السريع بدراسة أوجه الطعن على الحكم، أثلج الصدور واهدأ النفوس بعد حالة الإحباط التي أصابت المجتمع.
تعود الواقعة إلى مايو عام 2016، إثر وقوع مشاجرة وأعمال عنف بسبب "إشاعة حب"، ووجود علاقه بين شاب وربة منزل، وشهدت القرية اشتباكات بين الجانبين، أسفرت عن احتراق نحو 7 منازل، وإصابة شخصين، بزعم وجود علاقه عاطفية بين "أشرف. ع"، 30 عاما، صاحب محل أدوات منزلية، وربة منزل تدعى "ن. ر"، 32 عاما.
وكشفت تحريات المباحث حينذاك، أن زوج السيدة اكتشف وجود علاقة بينها وصاحب المحل؛ فطلقها، وتجمع عدد من أهلية السيدة أمام منزل الشاب للانتقام منه، واعتدوا عليه بالضرب، وأشعلوا النيران في منزله، والتي امتدت إلى 6 منازل أخرى مجاورة ومخزن بلاستيك.
وأصيب كلا من "عطية. ع"، 58 عاما، مزارع، ونجله عياد، 30 عاما، عامل، بكدمات وجروح.
في أعقاب ذلك توجهت سيدة مسنة تدعى سعاد ثابت، 70 عاما، إلى قسم شرطة أبو قرقاص بجنوب المنيا، وحررت محضرا أتهمت فيه عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها بالضرب، وتجريدها من ملابساها.
وأحيل المتهمون الثلاثة إلى المحاكمة، وصدر حكم غيابي عليهم في 11 يناير الماضي، بالسجن 10 سنوات، وأعادوا إجراءات المحاكمة، حتى صدر حكمًا أمس الخميس ببراءتهم.