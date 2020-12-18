الباز: استقبلت خبر براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم باستياء
الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 09:43 م
داليا الحسين
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قال الإعلامى الدكتور محمد الباز، إن أمس صدر حكم بتبرئة المتهمين في واقعة سيدة الكرم، مشيرا إلى أنه استقبل الخبر باستياء، ليس اعتراضا على الحكم القضائي ولكن لاننا أمام ظرف ملتبس.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن النائب العام أصدر بيان، اليوم الجمعة، أمر فيه بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر بتبرئة المتهمين في واقعة سيدة الكرم.
وتابع "الباز": "المجلس القومي للمرأة شكر النائب العام لأنه يقف إلى جوار المرأة، أنا أيضًا أشكر النائب العام لأن الرجل يرى أننا أمام فتنة طائفية وتناول طائفي للموضوع".
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن النائب العام أصدر بيان، اليوم الجمعة، أمر فيه بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر بتبرئة المتهمين في واقعة سيدة الكرم.
وتابع "الباز": "المجلس القومي للمرأة شكر النائب العام لأنه يقف إلى جوار المرأة، أنا أيضًا أشكر النائب العام لأن الرجل يرى أننا أمام فتنة طائفية وتناول طائفي للموضوع".