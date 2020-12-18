الباز: استقبلت خبر براءة المتهمين في واقعة سيدة الكرم باستياء

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قال الإعلامى الدكتور محمد الباز، إن أمس صدر حكم بتبرئة المتهمين في واقعة سيدة الكرم، مشيرا إلى أنه استقبل الخبر باستياء، ليس اعتراضا على الحكم القضائي ولكن لاننا أمام ظرف ملتبس.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، اليوم الجمعة أن النائب العام أصدر بيان، اليوم الجمعة، أمر فيه بتكليف المكتب الفني بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر بتبرئة المتهمين في واقعة سيدة الكرم.



وتابع "الباز": "المجلس القومي للمرأة شكر النائب العام لأنه يقف إلى جوار المرأة، أنا أيضًا أشكر النائب العام لأن الرجل يرى أننا أمام فتنة طائفية وتناول طائفي للموضوع".